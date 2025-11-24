MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΕ Άρης: Αγωνία για Αλφαρέλα, εν αναμονή και για Σούντμπεργκ

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές του Άρη χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Πρόγραμμα αποθεραπείας για το πρώτο, ασκήσεις ενδυνάμωσης για το δεύτερο γκρουπ.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλφαρέλα τραυματίστηκε χθες (23/11) στην “OPAP” Arena και αποχώρησε με δάκρυα από τον αγωνιστικό χώρο, έχοντας χτυπήσει στο μετατάρσιο του ποδιού του, όπου και του τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Αγωνία υπάρχει και για τον Νοά Σούντμπεργκ, ο οποίος έχει επίσης πρόβλημα και οι εκτιμήσεις μιλούν για θλάση στον δικέφαλο, αλλά πρέπει να προσδιοριστεί και ο βαθμός της θλάσης.

Η ΠΑΕ ενημέρωσε σχετικά, λέγοντας:

«Οι Χαμζά Μεντίλ, Τάσος Δώνης, Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε συνέχισαν τα προγράμματά τους. Σε ό,τι αφορά τους Μιγκέλ Αλφαρέλα και Νοά Σούντμπεργκ αμφότεροι θα υποβληθούν σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού τους.

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εντός έδρας αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου με την Α.Ε.Λ. NOVIBET (29/11, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».

