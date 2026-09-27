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Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι δωδεκάδες του τελικού του Super Cup

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THESTIVAL TEAM

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Γνωστές έγιναν οι δωδεκάδες του τελικού του Super Cup στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

O Αντρέα Τρινκιέρι δεν υπολογίζει στον τραυματία Χουγκάζ, αλλά στη δωδεκάδα του ΠΑΟΚ θα βρεθεί κανονικά ο Μπαζίνας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα ακολουθήσει την ίδια συνταγή με τον ημιτελικό, αφήνοντας εκτός εξάδας ξένων του Ολυμπιακού τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Μπαζίνας, Αλεξάντερ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης

Ολυμπιακός: Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Πλώττας, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Εντιάι, Χολ, Καραγιαννίδης

ΠΑΟΚ

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