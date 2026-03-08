Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 100-73: Ο Δικέφαλος κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε βαριά ήττα

Ο ΠΑΟΚ γνώριζε εξ αρχής ότι το έργο του στο ΣΕΦ, απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν θα ήταν εύκολο.

Ο «Δικέφαλος» ήταν ανταγωνιστικός για ένα ημίχρονο, είχε καλά διαστήματα στο παιχνίδι και τελικά ηττήθηκε με 100-73, χάρη στο πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο.

Πλέον, ο Παντελής Μπούτσκος και η ομάδα του στρέφουν την προσοχή τους στο παιχνίδι με το Περιστέρι (11/03, 18:00).

Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, και προηγήθηκε από νωρίς με 8 (13-5, 4:50) έπειτα από τρίποντο του Παπανικολάου. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και επιχείρησε να μειώσει την διαφορά, πράγμα που έκανε μετά από δύο βολές του Άλεν (17-11, 3:00) αλλά ο Ολυμπιακός με ένα 8-0 ξέφυγε για πρώτη φορά με 14 (25-11, 00:48).

Ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε με εύστοχο τρίποντο του Ντίμσα και έπειτα αστόχησε στα 6 επόμενα που επιχείρησε. Έτσι έκλεισε την πρώτη περίοδο με 11 πόντους και 4/17 σουτ (23%).

Η επίθεση, αλλά και η άμυνα, του ΠΑΟΚ λειτούργησαν πολύ καλύτερα στη δεύτερη περίοδο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να προηγήθηκε, έπειτα από καλάθι του Τζόουνς, με 18 (41-23, 1:52) όμως ο «Δικέφαλος» έτρεξε ένα γρήγορο 10-0 και μείωσε στους 8 (41-33, 00:36) έπειτα από κάρφωμα του Ομορούγι.

Έτσι, ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να βελτιώνει κατά πολύ (5/8, 62%) το ποσοστό του στα σουτ δύο πόντων, κόντρα στο φτωχό (3/9, 33%) του πρώτου δεκαλέπτου και έτσι επέστρεψε στο ματς.

Την απόδοσή του ανέβασε στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός, ο οποίος με τον Πίτερς να έχει τον πρώτο λόγο, προηγήθηκε με 17 (59-42, 3:53). Ο ΠΑΟΚ έβγαλε εκ νέου αντίδραση, μείωσε στους 13 με τον Άλεν (61-48, 2:37), ωστόσο ακολούθησαν αβίαστα λάθη και έτσι η διαφορά άνοιξε εκ νέου στους 19 (67-48, 1:48). Έτσι, δεν άλλαξε κάτι δραματικά στο φινάλε της περιόδου, με τους γηπεδούχους στο +21 (69-48).

Διαδικαστική ήταν η τελευταία περίοδος. Ο «Δικέφαλος» βρήκε κάποια σουτ, από Μέλβιν και Κόνιαρη, όμως ο Ολυμπιακός άνοιξε ακόμα περισσότερο την διαφορά (83-56, 6:02). Στα τελευταία λεπτά οι άμυνες χαλάρωσαν και έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να δέχεται 100αρα για δεύτερη φορά φέτος (100-73)

Σκορ ανά περίοδο: 25-11, 16-22, 28-15, 31-25.

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73.

Πηγή: metrosport.gr