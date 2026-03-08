MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 100-73: Ο Δικέφαλος κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε βαριά ήττα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ γνώριζε εξ αρχής ότι το έργο του στο ΣΕΦ, απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν θα ήταν εύκολο.

Ο «Δικέφαλος» ήταν ανταγωνιστικός για ένα ημίχρονο, είχε καλά διαστήματα στο παιχνίδι και τελικά ηττήθηκε με 100-73, χάρη στο πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο.

Πλέον, ο Παντελής Μπούτσκος και η ομάδα του στρέφουν την προσοχή τους στο παιχνίδι με το Περιστέρι (11/03, 18:00).

Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, και προηγήθηκε από νωρίς με 8 (13-5, 4:50) έπειτα από τρίποντο του Παπανικολάου. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και επιχείρησε να μειώσει την διαφορά, πράγμα που έκανε μετά από δύο βολές του Άλεν (17-11, 3:00) αλλά ο Ολυμπιακός με ένα 8-0 ξέφυγε για πρώτη φορά με 14 (25-11, 00:48).

Ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε με εύστοχο τρίποντο του Ντίμσα και έπειτα αστόχησε στα 6 επόμενα που επιχείρησε. Έτσι έκλεισε την πρώτη περίοδο με 11 πόντους και 4/17 σουτ (23%).

Η επίθεση, αλλά και η άμυνα, του ΠΑΟΚ λειτούργησαν πολύ καλύτερα στη δεύτερη περίοδο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να προηγήθηκε, έπειτα από καλάθι του Τζόουνς, με 18 (41-23, 1:52) όμως ο «Δικέφαλος» έτρεξε ένα γρήγορο 10-0 και μείωσε στους 8 (41-33, 00:36) έπειτα από κάρφωμα του Ομορούγι.

Έτσι, ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να βελτιώνει κατά πολύ (5/8, 62%) το ποσοστό του στα σουτ δύο πόντων, κόντρα στο φτωχό (3/9, 33%) του πρώτου δεκαλέπτου και έτσι επέστρεψε στο ματς.

Την απόδοσή του ανέβασε στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός, ο οποίος με τον Πίτερς να έχει τον πρώτο λόγο, προηγήθηκε με 17 (59-42, 3:53). Ο ΠΑΟΚ έβγαλε εκ νέου αντίδραση, μείωσε στους 13 με τον Άλεν (61-48, 2:37), ωστόσο ακολούθησαν αβίαστα λάθη και έτσι η διαφορά άνοιξε εκ νέου στους 19 (67-48, 1:48). Έτσι, δεν άλλαξε κάτι δραματικά στο φινάλε της περιόδου, με τους γηπεδούχους στο +21 (69-48).

Διαδικαστική ήταν η τελευταία περίοδος. Ο «Δικέφαλος» βρήκε κάποια σουτ, από Μέλβιν και Κόνιαρη, όμως ο Ολυμπιακός άνοιξε ακόμα περισσότερο την διαφορά (83-56, 6:02). Στα τελευταία λεπτά οι άμυνες χαλάρωσαν και έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να δέχεται 100αρα για δεύτερη φορά φέτος (100-73)

Σκορ ανά περίοδο: 25-11, 16-22, 28-15, 31-25.

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73.

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ Ολυμπιακός ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

Περιπολικό αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 48 λεπτά πριν

Δύο συλλήψεις διακινητών σε Ροδόπη και Έβρο – Μετέφεραν παράνομα μετανάστες στην ενδοχώρα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τεράστια γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δράση ενημέρωσης για την ενδοοικογενειακή βία σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις στη Λάρισα – Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ η λεία της

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Μαρία Μπεκατώρου: Βιοπορίζομαι από την τηλεόραση, δεν μπορώ να λέω ότι δεν θα ξανακάνω συγκεκριμένα είδη εκπομπών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 41 λεπτά πριν

Φάμελλος: Θα δώσουμε αγώνα για μια κοινωνία με ίδια δικαιώματα και τη γυναίκα στη θέση που της αρμόζει