Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των παικτών του Ηρακλή στον Βόλο – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Ηρακλής έδειξε χαρακτήρα στην έδρα της Νίκης Βόλου και έκανε άλμα ανόδου, με τους ποδοσφαιριστές των κυανόλευκων να στήνουν ένα μικρό πάρτι στα αποδυτήρια, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι κυανόλευκοι, παρά το γεγονός ότι έμειναν με παίκτη λιγότερο, κατάφεραν να πάρουν σπουδαίο διπλό στην έδρα της Νίκη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σε έξαλλους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια, τραγουδώντας: «ΗΡΑΑΑΑ ΗΡΑΑΑΑ».

