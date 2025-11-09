Οι ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται (21:00, COSMOTE SPORT 1 HD) με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γέντβαϊ, Πάλμερ, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Πάντοβιτς

Στον πάγκο: Ντραγκόβσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπρέγκου, Μπόκος, Νίκας

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοβ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Αναπληρωματικοί: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μπιάνκο, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Ιβανούσετς, Τάισον, Τσάλοβ.