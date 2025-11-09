MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται (21:00, COSMOTE SPORT 1 HD) με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γέντβαϊ, Πάλμερ, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Πάντοβιτς

Στον πάγκο: Ντραγκόβσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπρέγκου, Μπόκος, Νίκας

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοβ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Αναπληρωματικοί: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μπιάνκο, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Ιβανούσετς, Τάισον, Τσάλοβ.

Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κέλλας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχος για 7.000 ΑΦΜ και 4 εγκληματικές οργανώσεις – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

ΚΑΙΡΟΣ 15 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Οι ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Βελόπουλος: Η μόνη “ικανότητα” που έχει η κυβέρνηση είναι να δολοφονεί τον πρωτογενή τομέα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ρασοφόρος συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης – Έπεισε ηλικιωμένη να τη μεταφέρει με πλοίο ενώ αυτός ταξίδεψε με αεροπλάνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, πρόγραμμα σοβαρό, προοδευτικό και πολιτικό ήθος