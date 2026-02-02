Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε την προετοιμασία του με την Εθνική Ελλάδας τένις για το Davis Cup

Η Εθνική ομάδα τένις έκανε την πρώτη της προπόνηση για τα παιχνίδια με το Μεξικό στο Davis Cup (7-8/02/26), με τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι παρών.

Μαζί με τον Τσιτσιπά προπονήθηκαν οι Σακελλαρίδης, Κουντουράκης και Αζωίδης, υπό τις οδηγίες του Απόστολου Τσιτσιπά. Οι παίκτες εστίασαν σε τεχνικές και τακτικές ασκήσεις, προετοιμάζοντας την ομάδα για τις κρίσιμες αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου.

Στην υπόλοιπη ομάδα αναμένεται να ενταχθεί και ο Γιάννης Ξυλάς, που είχε υποχρεώσεις στο εξωτερικό για να ενισχυθεί περαιτέρω τη Εθνική για τα παιχνίδια με το Μεξικό, που θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γήπεδο του Τάε Κβο Ντο.