MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε την προετοιμασία του με την Εθνική Ελλάδας τένις για το Davis Cup

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Εθνική ομάδα τένις έκανε την πρώτη της προπόνηση για τα παιχνίδια με το Μεξικό στο Davis Cup (7-8/02/26), με τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι παρών.

Μαζί με τον Τσιτσιπά προπονήθηκαν οι Σακελλαρίδης, Κουντουράκης και Αζωίδης, υπό τις οδηγίες του Απόστολου Τσιτσιπά. Οι παίκτες εστίασαν σε τεχνικές και τακτικές ασκήσεις, προετοιμάζοντας την ομάδα για τις κρίσιμες αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου.

Στην υπόλοιπη ομάδα αναμένεται να ενταχθεί και ο Γιάννης Ξυλάς, που είχε υποχρεώσεις στο εξωτερικό για να ενισχυθεί περαιτέρω τη Εθνική για τα παιχνίδια με το Μεξικό, που θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γήπεδο του Τάε Κβο Ντο.

Στέφανος Τσιτσιπάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 35 λεπτά πριν

Αλέξης Τσίπρας: Τα Ιωάννινα επόμενος σταθμός της “Ιθάκης” – Στο πάνελ των ομιλητών Πέτρος Κόκκαλης και Γιώργος Μπουλμπασάκος

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Το κυριαρχικό κλίμα στη δουλειά μας ήταν δεδομένο, τώρα έχει αλλάξει

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 5 ώρες πριν

Κίνα: Τέλος στις κρυφές λαβές στις πόρτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων – Κίνδυνος ασφαλείας σε ατυχήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Μητσοτάκης: “Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος” – Τα μηνύματα που στέλνει στην Τουρκία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συναγερμός στα Άνω Πατήσια για την εξαφάνιση 16χρονης

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Συνελήφθη στο Ιράν σεναριογράφος υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας