Νέες τάσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό – 5ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διοργανώνει το 5ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, με τίτλο: «Νέες Τάσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό», από την Πέμπτη 6 έως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στο ΚΕΔΕΑ. Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και ώρες 18.00 έως 20.30, στην Αίθουσα Τελετών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Συνέδριο εστιάζει στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στους τομείς του αθλητισμού, της άσκησης, της φυσικής αγωγής και της αναψυχής, αναδεικνύοντας τις νέες προσεγγίσεις και ερευνητικές κατευθύνσεις, οι οποίες διαμορφώνουν το μέλλον αυτών των επιστημών. Οι διοργανωτές αναφέρουν, επίσης, ότι η διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων στοχεύει σε μια πολύπλευρη ανάλυση και βαθύτερη κατανόηση της σημασίας του ενεργού τρόπου ζωής για την ατομική και την κοινωνική ευημερία.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων, όπως: Ψυχοκινητική Ανάπτυξη, Χρόνια Αναπνευστική Νόσος, Εμβιομηχανική, Διάστημα και Γήρανση, Άσκηση και Υγεία, Άσκηση και Βιώσιμη Πόλη, Κολύμβηση, Αθλητική Διατροφή, Κινητικές Διαταραχές, Back to Play, καθώς και Φύλο και Αθλητισμός.

Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν καταξιωμένοι επιστήμονες, καθώς και νέοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ιατροί, διαιτολόγοι, προπονητές, μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής, προπονητές όλων των ειδικοτήτων, ιατρούς, διαιτολόγους, φυσικοθεραπευτές, καθώς και σε άλλους επιστήμονες, οι οποίοι επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τον αθλητισμό και την άσκηση.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμα από τον σύνδεσμο: https://icss2025.pess.auth.gr/

