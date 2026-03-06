MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Ο Λεμπρόν έσπασε άλλο ένα ρεκόρ του Τζαμπάρ και έγραψε ιστορία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι Νάγκετς κατάφεραν να υποτάξουν τους Λέικερς με 120-113 σε μια βραδιά που ο Λεμπρόν Τζέιμς πάντως είχε την τιμητική του, καθώς έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ.

O Κing James άφησε πίσω του τον θρύλο Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ και έφτασε τα 15.838 εύστοχα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη αποδεικνύοντας ότι είναι ένας παίκτης που συνεχίζει τα… παράσημα και δείχνει πως για εκείνον η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Ο Λεμπρόν έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα με τρεις διαφορετικές ομάδες, ενώ φέτος θα ψάξει το δεύτερο στην καριέρα του με τη φανέλα των Λέικερς, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη πάντως, αφού υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε Δύση και Ανατολή.

Λεμπρόν Τζέιμς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 1 ώρα πριν

Τι δεν πρέπει να τρώμε πριν κοιμηθούμε; 7 τροφές που χαλάνε τον ύπνο μας

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Νίκος Χριστοδουλίδης: Εάν ήταν εφικτό η Κύπρος θα υπέβαλε άμεσα αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Υδροπλάνο προσθαλασσώθηκε για πρώτη φορά στην Ιτέα – Η Φωκίδα μπαίνει στον χάρτη των θαλάσσιων αερομεταφορών

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ιράν: Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμα πυραύλους νέας γενιάς, αυτοί που έχουμε εκτοξεύσει είναι του 2012

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: SOS εκπέμπει ιστορικός θερινός κινηματογράφος – “Κινδυνεύει να κλείσει”

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Δεν έχω φανταστεί ποτέ να ‘χω μια γυναικούλα σπίτι, να την παρατήσω με δυο παιδιά και να κάνω ό,τι θέλω