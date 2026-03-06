NBA: Ο Λεμπρόν έσπασε άλλο ένα ρεκόρ του Τζαμπάρ και έγραψε ιστορία

Οι Νάγκετς κατάφεραν να υποτάξουν τους Λέικερς με 120-113 σε μια βραδιά που ο Λεμπρόν Τζέιμς πάντως είχε την τιμητική του, καθώς έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ.

O Κing James άφησε πίσω του τον θρύλο Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ και έφτασε τα 15.838 εύστοχα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη αποδεικνύοντας ότι είναι ένας παίκτης που συνεχίζει τα… παράσημα και δείχνει πως για εκείνον η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Ο Λεμπρόν έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα με τρεις διαφορετικές ομάδες, ενώ φέτος θα ψάξει το δεύτερο στην καριέρα του με τη φανέλα των Λέικερς, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη πάντως, αφού υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε Δύση και Ανατολή.