Μπράτσος: Στο ημίχρονο είπα στους παίκτες μας ότι έπρεπε να είναι 3-1 υπέρ μας

Ο Κώστας Μπράτσος, περιχαρής, μίλησε για την πρώτη νίκη του Βόλου μετά τις 20 Δεκεμβρίου, με την επικράτηση με 2-1 επί του ΠΑΟΚ. «Ήταν ένα ξέσπασμα και δικό μου και των παικτών. Αυτό τους έλεγα, γιατί έβλεπα μία καλή ομάδα να προσπαθεί και να μην παίρνει αυτό που άξιζε» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Και τους είπα ότι είναι η ώρα να κάνετε αυτό που ξέρετε και να ξεσπάσετε. Μπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε από τα προηγούμενα παιχνίδια. Είχα πει και με την ΑΕΚ όταν ισοφαριστήκαμε στο 97′ πόσο όμορφο είναι το ποδόσφαιρο κα επιβεβαιώνω τώρα την ομορφιά του αθλήματος. Μόνο εμείς δεν είχαμε ξεγραμμένους τους εαυτούς μας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στο προηγούμενο τεχνικό επιτελείο και στους παίκτες μου. Είναι δική τους όλη η προσπάθεια, εμείς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν την ζωή τους εύκολη. Είμαι πολύ υπερήφανος. Τη νίκη την αφιερώνουμε στον πρόεδρό μας, που είναι κοντά μας και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές και αξίζει τέτοιες χαρές.

Στο ημίχρονο είπα στους ποδοσφαιριστές ότι αν υπήρχε σκορ ευκαιριών έπρεπε να είναι 3-1 υπέρ μας. Το ότι ήμασταν πίσω δεν ήταν επειδή δεν έκαναν κάτι καλά. Διορθώσαμε κάποια πράγματα στις πλάγιες γραμμές που μας έκανε υπερφόρτωση ο ΠΑΟΚ και περιμέναμε τις στιγμές μας. Μας ήρθαν οι στιγμές και Δόξα τω Θεώ, το έδωσε σε αυτόν που αξίζει και τολμάει».

Πηγή: metrosport.gr