Μονεμβασιώτης: “Ο Σπανός έπαιρνε τα διπλάσια και δεν ταίριαξε – Αν χρειαστεί θα αλλάξουμε… 30 προπονητές”

Στο Metropolis 95.5 φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος του Ηρακλή Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, με τον ίδιο να μιλάει για τις εξελίξεις στην ομάδα, τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της μετά την απομάκρυνση του Δημήτρη Σπανού από την τεχνική ηγεσία αλλά και τον στόχο της ανόδου.

Αρχικά ανέφερε: «Δεν είμαι πρόεδρος της ομάδας, είμαι χορηγός. Ο Σπανός έφυγε γιατί έχουμε απαιτήσεις, η ομάδα είναι μία από τις 6 κορυφαίες της Ελλάδας. Πήραμε έναν προπονητή, είχαμε απαιτήσεις καθώς είχε διπλάσιες απολαβές από τους άλλους προπονητές, το ρόστερ είχε 6πλάσιο μπάτζετ από τους ανταγωνιστές και περιμέναμε να αλλάξει κάτι. Είναι από τους κορυφαίους προπονητές στη δεύτερη κατηγορία, δεν ταίριαξε με την ομάδα, δεν τη βοήθησε στα κρίσιμα παιχνίδια».

Για τον Σπανό, πρόσθεσε: «Ο προπονητής έρχεται σε μία ομάδα γνωρίζοντας πως πρέπει να τη βγάλει κατηγορία, έδειξε ότι δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Κερδίζαμε και έκανε τις αλλαγές στο τέλος που είχαν κριθεί όλα. Δεν υπάρχει συναίσθημα, πρέπει να γίνουν αλλαγές για να μην χαθεί ο στόχος της ομάδας που είναι η άνοδος, δεν γίνεται η ομάδα να κάνει αλλαγές στο 80΄».

Για τον ρόλο του προπονητή: «Αν χρειαστεί θα αλλάξουμε… 30 προπονητές. Η έρευνα της UEFA δείχνει ότι στους 10 προπονητές, ένας είναι αυτός που τη βελτιώνει. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να δώσει χρόνο σε κανέναν προπονητή, είμαι διατεθειμένος να κάνουμε τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τον στόχο της».

Για τον δικό του ρόλο: «Είμαι ο άνθρωπος που επιβλέπει το πλάνο εξυγίανσης του Ηρακλή, αυτός είναι ο ρόλος μου στην ομάδα. Είναι μία εταιρεία σχεδόν πτωχευμένη και προσπαθούμε να το πετύχουμε με κάθε τρόπο».

Για το περιστατικό στο Ηρακλής – Νίκη Βόλου: «Ήμουν λίγο πιο κάτω, δεν είδα τι έγινε και για να πάρει θέση ο Ηρακλής, πρέπει να το κάνει η διοίκηση του, εγώ δεν είμαι στη διοίκηση της ομάδας».

Τέλος, ανέφερε: «Στο τελευταίο παιχνίδι με αντίπαλο την Αναγέννηση είδαμε τον διαιτητή να προσπαθεί να βγάλει το παιχνίδι ισοπαλία στα τελευταία 15 λεπτά».