Μιρτσέα Λουτσέσκου: Με δάκρυα στα μάτια ο γιος του, Ραζβάν και η συζυγός του – Δείτε βίντεο από το λαϊκό προσκύνημα

Η σορός του Μίρτσεα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε στην «Arena Nationala», όπου τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα. Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, μικρά παιδιά με δάκρυα στα μάτια, φίλοι, θαυμαστές και απλοί πολίτες λένε το ύστατο χαίρε στον εμβληματικό προπονητή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4), σε ηλικία 80 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας, όλη η Ρουμανία αποχαιρετά έναν σύγχρονο ήρωά της, έναν άνθρωπο, που ενέπνευσε ολόκληρες γενιές.

Εκεί, φυσικά βρίσκεται κι ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Η τελετή αποχαιρετισμού ξεκίνησε με αγρυπνία εντός του γηπέδου, ενώ το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί και την επόμενη ημέρα. Η κηδεία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (9/4) σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την απόδοση στρατιωτικών τιμών πριν την ταφή, ως ένδειξη τιμής για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο.

