Mίλιτσιτς: Αλλάξαμε τη νοοτροπία μας και φτάσαμε στη νίκη

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς σε δηλώσεις του μετά το διπλό του Άρη στην Ρόδο σημείωσε πως οι παίκτες του άλλαξαν νοοτροπία στο δεύτερο μέρος γεγονός που τους βοήθησε να φτάσουν στη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Επιστρέψαμε από τα αποδυτήρια με διαφορετική προσέγγιση στο δεύτερο ημίχρονο και δείξαμε το σωστό μένταλιτι. Είδα μια ομάδα συγκεντρωμένη, που έπαιξε καλή άμυνα με τα παιδιά που ήθελα και ανταποκρίθηκαν πλήρως στο πλάνο.

Αλλάξαμε τη νοοτροπία μας, δείξαμε χαρακτήρα και αυτό ήταν το στοιχείο που μας βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη.»