Λιονέλ Μέσι: Έξαλλος με τους διαιτητές μετά την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι – Τον τραβούσε για να τον ηρεμήσει ο Σουάρες, δείτε βίντεο

Οργισμένος με τους διαιτητές ήταν ο Λιονέλ Μέσι μετά την ήττα με 3-0 της Ίντερ Μαϊάμι από τους Λος Άντζελες FC, στον πρώτο αγώνα για να υπερασπιστεί τον τίτλο στο MLS.

Μετά το τέλος του αγώνα, η κάμερα κατέγραψε τον Αργεντίνο σούπερ σταρ να κατευθύνεται με άγριες διαθέσεις προς το καμαράκι των διαιτητών.

Τον Μέσι προσπάθησε να ηρεμήσει ο συμπαίχτης του Λουίζ Σουάρες τραβώντας τον από το χέρι, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τα χειρότερα.

Δείτε βίντεο: