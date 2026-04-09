Κύπελλο Ελλάδας: Αρνητική η στάση της Αστυνομίας για “νεκρές” ζώνες στον τελικό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, με γνώμονα τη φιλική σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο σωματείων, προχώρησαν σε από κοινού πρόταση προς την ΕΠΟ για να «καλυφθούν» όλες οι θέσεις του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό της 25ης Απριλίου.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ήταν θετική στο αίτημα αυτό, παρόλα αυτά, η Ελληνική Αστυνομία παραμένει αρνητική και ως εκ τούτου ο τελικός θα διεξαχθεί με τις υπάρχουσες «νεκρές» ζώνες.

Υπενθυμίζεται, πως οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει από περίπου 7.800 εισιτήρια, τα οποία ήδη γίνονται ανάρπαστα σε έναν άκρως «ασπρόμαυρο» τελικό.

