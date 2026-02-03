Κύπελλο Ελλάδας: Αλλάζει έδρα ο τελικός λόγω έργων στο ΟΑΚΑ – Ποια είναι η επικρατέστερη επιλογή

Αλλαγή έδρας αναμένεται να υπάρξει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που είναι προγραμματισμένος για τις 25 Απριλίου, καθώς οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων στο Ολυμπιακό Στάδιο καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή του στο ΟΑΚΑ υπό κανονικές συνθήκες.

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ ενημέρωσε επίσημα την ΕΠΟ ότι, στην περίπτωση που ο τελικός διεξαχθεί στο στάδιο, η χωρητικότητα θα πρέπει να περιοριστεί περίπου στους 16.000 θεατές. Παράλληλα, δεν θα είναι διαθέσιμη η πλευρά των επισήμων, τα δημοσιογραφικά θεωρεία, καθώς και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Οι συγκεκριμένοι όροι κρίθηκαν μη αποδεκτοί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία απάντησε αρνητικά. Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα αναστολής ή μετάθεσης των εργασιών, καθώς αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου, προκειμένου να εκταμιευθούν τα 65 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η ΕΠΟ αποφάσισε να αποσύρει τον τελικό από το ΟΑΚΑ και να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις. Φαβορί για τη φιλοξενία της αναμέτρησης εμφανίζεται το Πανθεσσαλικό Στάδιο, το οποίο έχει ήδη φιλοξενήσει πέντε τελικούς Κυπέλλου στο παρελθόν, το 2007, το 2017, το 2020, το 2023 και το 2024.

Υπενθυμίζεται ότι εντός της εβδομάδας διεξάγονται οι πρώτοι ημιτελικοί της διοργάνωσης, με τα ζευγάρια ΟΦΗ–Λεβαδειακός (17:00) και Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ (20:30) να ανοίγουν την αυλαία της τελικής φάσης του Κυπέλλου.