MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ: Η ΚΑΕ πέρασε και επίσημα στα χέρια του Μυστακίδη

|
THESTIVAL TEAM

Με τον πλέον επίσημο τρόπο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πέρασε πια στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη, καθώς έπεσαν οι υπογραφές που τον κατέστησαν τον απόλυτο κυρίαρχο στην ομάδα μπάσκετ του “Δικεφάλου”.

Η 27η Νοεμβρίου 2025 μπορεί πια να μπει στη λίστα με τις πιο σημαντικές ημερομηνίες στην ιστορία της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αλλά και συνολικά όλου του συλλόγου.

Η ΚΑΕ μετά από 2,5 δεκαετίες τέλματος σε όλα τα επίπεδα, γύρισε σελίδα και μπορεί όχι απλά να ονειρεύεται αλλά και να στοχεύει στην επιστροφή στο υψηλότερο επίπεδο.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, η ΚΑΕ θα αποκτήσει τη νέα διοίκησή της στις 17 Δεκεμβρίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί η ΓΣ των νέων μετόχων και θα λειτουργήσει στο μεσοδιάστημα με μία προσωρινή διοίκηση.

Παράλληλα η νέα τάξη πραγμάτων θα κινηθεί για την ενεργοποίηση των συμφωνιών που έγιναν με παίκτες για την άμεση ενίσχυσης της ομάδας.

Αριστοτέλης Μυστακίδης ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Η Κλέλια Ανδριολάτου φιγουράρει στην ελληνική λίστα “Forbes 30 under 30”: Είμαι αρκετά φιλόδοξη – Τι είπε για το Maestro

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Μελέτης Ηλίας για την εμπειρία του με τα ναρκωτικά: Όποιος κάνει χρήση δεν το ελέγχει, το έχω δει και σε εμένα

ΚΑΙΡΟΣ 1 λεπτό πριν

Κατολίσθηση λόγω της κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα λίγα μέτρα δίπλα από τα σπίτια

ΚΑΙΡΟΣ 56 λεπτά πριν

Η κακοκαιρία Adel σάρωσε την Φοινικούντα: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγες σπιτιών και προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Πράσινο Φως από το “Πράσινο Ταμείο” για τις χρηματοδοτήσεις των μεγάλων έργων στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Σωκράτης Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές