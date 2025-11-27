Ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ: Η ΚΑΕ πέρασε και επίσημα στα χέρια του Μυστακίδη

Με τον πλέον επίσημο τρόπο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πέρασε πια στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη, καθώς έπεσαν οι υπογραφές που τον κατέστησαν τον απόλυτο κυρίαρχο στην ομάδα μπάσκετ του “Δικεφάλου”.

Η 27η Νοεμβρίου 2025 μπορεί πια να μπει στη λίστα με τις πιο σημαντικές ημερομηνίες στην ιστορία της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αλλά και συνολικά όλου του συλλόγου.

Η ΚΑΕ μετά από 2,5 δεκαετίες τέλματος σε όλα τα επίπεδα, γύρισε σελίδα και μπορεί όχι απλά να ονειρεύεται αλλά και να στοχεύει στην επιστροφή στο υψηλότερο επίπεδο.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, η ΚΑΕ θα αποκτήσει τη νέα διοίκησή της στις 17 Δεκεμβρίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί η ΓΣ των νέων μετόχων και θα λειτουργήσει στο μεσοδιάστημα με μία προσωρινή διοίκηση.

Παράλληλα η νέα τάξη πραγμάτων θα κινηθεί για την ενεργοποίηση των συμφωνιών που έγιναν με παίκτες για την άμεση ενίσχυσης της ομάδας.