Ηρακλής: Έτσι παίρνει την άνοδο στην Super League από το Σάββατο

Βήμα προς βήμα μεν, αλλά ο Ηρακλής έχει σχεδόν «σφραγίσει» την επιστροφή του στη Super League.

Μάλιστα, το προσεχές Σάββατο (28/02, 15:00), είναι πιθανό να την πανηγυρίσει επίσημα και τυπικά.

Είναι αήττητος καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, ξεκίνησε με δύο νίκες στα Play Off και υπάρχει ενδεχόμενο, αν πετύχει την τρίτη του, να πανηγυρίσει και τυπικά την άνοδο από το τέλος Φλεβάρη.

Ο Ηρακλής στο τέλος του πρώτου γύρου των Play Off της Super League 2 προηγείται με απόσταση 7 βαθμών από τις υπόλοιπες ομάδες και βρίσκεται προ των πυλών της Super League.

Στη χειρότερη των περιπτώσεων χρειάζεται 5 βαθμούς στους 4 αγώνες που απομένουν, ώστε να επικυρωθεί και τυπικά η επίτευξη του φετινού του στόχου. Είναι ωστόσο αρκετά πιθανό ο Ηρακλής να πανηγυρίζει από το απόγευμα του προσεχούς Σαββάτου (28/02) στην Καρδίτσα την επιστροφή του στη φυσική του θέση.

Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον οι «κυανόλευκοι» επικρατήσουν στην Καρδίτσα της Αναγέννησης και η Νίκη Βόλου δεν κερδίσει στην Τρίπολη τον Αστέρα Β’. Έτσι, ο Ηρακλής και μαθηματικά θα βρίσκεται στην Super League.

Πηγή: metrosport.gr