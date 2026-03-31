Ινφαντίνο: Το Ιράν θα πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν υπάρχει Plan B

Μπορεί το Ιράν να βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εδώ και ένα μήνα, ωστόσο σύμφωνα με τον Τζάνι Ινφαντίνο το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τη συμμετοχή της χώρας στο Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν θα αγωνιστεί κανονικά στο Μουντιάλ, το οποίο θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου) σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Οι Ιρανοί έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην τελική φάση και έχουν τοποθετηθεί στον ίδιο όμιλο με Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει πρόσφατα πως δεν θα ήταν καλό η αποστολή του Ιράν να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες “για τη δική τους ασφάλεια”, ωστόσο ο Ινφαντίνο έχει διαφορετική άποψη.

“Θέλουμε το Ιράν να πάρει μέρος στην τελική φάση του Μουντιάλ και δεν υπάρχει Plan B, C ή D. Υπάρχει μόνο Plan A που είναι να συμμετάσχουν. Το Ιράν εκπροσωπεί τους πολίτες του, τους ανθρώπους που ζουν στο Ιράν αλλά και εκείνους που ζουν στο εξωτερικό”, τόνισε ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και πρόσθεσε:

“Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η εθνική ομάδα του Ιράν βρίσκεται σε μια δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση και αξιολογούμε τα γεγονότα με σαφήνεια και εγρήγορση. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε το έργο μας και θα κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους μας για να διασφαλίσουμε ότι οι αγώνες τους στο Μουντιάλ θα διεξαχθούν υπό τις πιο ευνοϊκές συνθήκες”.