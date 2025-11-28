Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα – Από ποιους δρόμους θα περάσει

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα της Λαμπαδηδρομίας των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANO CORTINA 2026» και διοργανώνει τελετή υποδοχής τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:30.

Η κεντρική εκδήλωση τελετής υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των Ομπρελών Ζογγολόπουλου, όπου και θα διανυκτερεύσει.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η είσοδος της φλόγας στον Δήμο Θεσσαλονίκης θα γίνει από την οδό Διαγόρα στην Άνω Τούμπα στις 16:37 και δια μέσου των οδών Γρ. Λαμπράκη – Αγ. Δημητρίου, θα κατευθυνθεί προς το Ολυμπιακό Μουσείου όπου θα γίνει τελετή 15΄λεπτών στις 17:10. Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τη Νέα παραλία – Ομπρέλες Ζογγολόπουλου, σύμφωνα με την παρακάτω διαδρομή: 3ης Σεπτεμβρίου – Εγνατία Δεξιά καθ΄ όλο το μήκος της – Δωδεκανήσου – Σαλαμίνος – Ναυάρχου Κουντουριώτη – Λ. Νίκης – 30ης Οκτωβρίου – Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου – Ομπρέλες Ζογγολόπουλου – 18:30 Τελετή υποδοχής – Διανυκτέρευση.

Μετά την άφιξη αντιπροσωπείας των επισήμων της Ε.Ο.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής «MILANO CORTINA 2026», η αφή του Βωμού θα γίνει από την λαμπαδηδρόμο Ελένη Σπυροπούλου, Πρωταθλήτρια Χιονοδρομίας.

Θα ακολουθήσει ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου & των Εθνικών Ύμνων Ιταλίας και Ελλάδας από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια θα υπάρξουν Χαιρετισμοί από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, την εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANO CORTINA 2026»Elisa Santoni και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμά Τόκα.

Η τελετή θα κλείσει με πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς από το σχήμα Ελληνικών Χορών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η αναχώρηση της Φλόγας θα γίνει την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 στις 09:00, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Πόλης ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή: Αναχώρηση 09:00: Ομπρέλες Ζογγολόπουλου – Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου ανατολικά – Αγ. Τριάδος – Βασ. Όλγας – Βασ. Γεωργίου – Μαν. Ανδρόνικου – Τσιμισκή καθ’ όλο το μήκος της – Πολυτεχνείου -Τερματισμός Βίλα Πετρίδη.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή του «ΜΙLΑΝΟ CΟRΤΙΝΑ 2026» στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο.