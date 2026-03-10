Λίστα Forbes: Σε ποιες θέσεις βρίσκονται οι πλουσιότεροι ιδιοκτήτες ελληνικών ομάδων – Η θέση του Ιβάν Σαββίδη

Η ανανεωμένη λίστα του Forbes για το 2026, με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ανακοινώθηκε την Τρίτη (10/3), παρουσιάζοντας και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Στη φετινή κατάταξη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, γνωστοί Έλληνες επιχειρηματίες όπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο Παναγιώτης Τσάκος, ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Ιβάν Σαββίδης.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι ο τρίτος πλουσιότερος Έλληνας, με βάση τη λίστα Forbes, με net worth που ξεπερνά τα 6.000.000.000 ευρώ. Συνολικά βρίσκεται στην 567η θέση παγκοσμίως.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, βρίσκεται στην 1011η θέση της λίστας και είναι 7ος Έλληνας, με το net worth του να αγγίζει τα 3.610.000.000 ευρώ.

Στη θέση 2.386 παγκοσμίως εμφανίζεται ο Ιβάν Σαββίδης με net worth 1.700.000.000 ευρώ, ενώ ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός εμφανίζεται με net worth 940.000.000 ευρώ και στην 3.185 θέση της παγκόσμιας λίστας.

Πλουσιότερη Ελληνίδα στη λίστα Forbes είναι η Βίκυ Σάφρα με net worth που ξεπερνά τα 23.280.000.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μαρία Αγγελικούση με net worth 6.440.000.000 ευρώ.