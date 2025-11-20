Γκάφα από την FIFA: Δημοσίευσε αφίσα αφίσα για το Μουντιάλ χωρίς τον Ρονάλντο – Την διέγραψε μετά τις αντιδράσεις

Τεράστια γκάφα από την FIFA με την αφίσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Ενώ η Πορτογαλία έχει προκριθεί στο Μουντιάλ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την 6η παρουσία του σε τελική φάση η FIFA δεν τον είχαν καν στην πρώτη αφίσα που έφτιαξε για τη διοργάνωση.

Όλοι έψαχναν να βρουν τον CR-7 δίπλα στον Μέσι, στον Εμπαπέ και στον Χάαλαντ αλλά ο μοναδικός Πορτογάλος που υπήρχε στην αφίσα ήταν ο Μπρούνο Φερνάντεζ.

Spot the Ronaldo challenge in the FIFA World Cup Poster.



Difficulty: Impossible 🔥 pic.twitter.com/kb0MJMv4A4 — Phrase (@AFCPhrase) November 19, 2025

Μόλις ανέβασε την αφίσα στα social media έγινε… χαμός και η FIFA αναγκάστηκε να την αποσύρει και να εμφανίσει μία νέα με τον Ρονάλντο.

Qual será a próxima seleção a se classificar para a #CopaDoMundoFIFA 26? 🤔 — Copa do Mundo FIFA🏆 (@fifaworldcup_pt) November 19, 2025

Στη 2η αφίσα δεν είναι ο Λιονέλ Μέσι ενώ υπάρχει παίκτης, ο Σομποσλάι της Ουγγαρίας, που δεν είναι καν στα playoff. Εκεί υπάρχει ο Ντοναρούμα που θα παίξει με την Ιταλία για μια θέση στα τελικά.