Γκάφα από την FIFA: Δημοσίευσε αφίσα αφίσα για το Μουντιάλ χωρίς τον Ρονάλντο – Την διέγραψε μετά τις αντιδράσεις

THESTIVAL TEAM

Τεράστια γκάφα από την FIFA με την αφίσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Ενώ η Πορτογαλία έχει προκριθεί στο Μουντιάλ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την 6η παρουσία του σε τελική φάση η FIFA δεν τον είχαν καν στην πρώτη αφίσα που έφτιαξε για τη διοργάνωση.

Όλοι έψαχναν να βρουν τον CR-7 δίπλα στον Μέσι, στον Εμπαπέ και στον Χάαλαντ αλλά ο μοναδικός Πορτογάλος που υπήρχε στην αφίσα ήταν ο Μπρούνο Φερνάντεζ.

Μόλις ανέβασε την αφίσα στα social media έγινε… χαμός και η FIFA αναγκάστηκε να την αποσύρει και να εμφανίσει μία νέα με τον Ρονάλντο.

Στη 2η αφίσα δεν είναι ο Λιονέλ Μέσι ενώ υπάρχει παίκτης, ο Σομποσλάι της Ουγγαρίας, που δεν είναι καν στα playoff. Εκεί υπάρχει ο Ντοναρούμα που θα παίξει με την Ιταλία για μια θέση στα τελικά.

