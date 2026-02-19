Γερεμέγεφ: “Είμαστε αισιόδοξοι, μακάρι αυτό το γκολ να μας φέρει την πρόκριση”

Το γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα, παρά την ήττα (2-1) στην Τούμπα για τον πρώτο αγώνα των playoffs του Europa League.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο επιθετικός του Δικεφάλου τόνισε ότι η ομάδα του δεν ήταν αυτή που έπρεπε στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο εμφανίστηκε καλύτερη, ενώ παράλληλα δήλωσε την αισιοδοξία του ότι οι ασπρόμαυροι μπορούν να προκριθούν μέσα στην Ισπανία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γερεμέγεφ:

“Δεν πήγαμε όπως έπρεπε στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο βγάλαμε αντίδραση, ήμασταν καλύτεροι και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση για την ρεβάνς.

Το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες. Φυσικά είναι καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Έκαναν δύο φάσεις πέτυχαν δύο γκολ στο πρώτο μέρος, πολλές φορές για μια καλή ομάδα αυτό είναι αρκετό.

Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και στην ρεβάνς και να πάρουμε την πρόκριση.

Πάντα πρέπει να σκοράρεις γκολ για να κερδίζεις. Το εύχομαι αυτό το γκολ να μας δώσει την πρόκριση. Είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, δεν τα καταφέραμε, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε”.

Πηγή: sport24.gr