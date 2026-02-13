GBL: Πότε θα γίνει το Περιστέρι-Άρης που αναβλήθηκε

Ο Άρης περιμένει να μάθει την ημερομηνία που θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι για την εξ αναβολής 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα πρόγραμμα επιβαρυμένο για τους “κιτρινόμαυρους”.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν μεγάλο φόρτο αγωνιστικών υποχρεώσεων μέχρι την το παράθυρο των Εθνικών Ομάδων για την Προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Ο μεταξύ τους αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 17 Ιανουαρίου, ωστόσο τότε έγινε το παιχνίδι τους για τα Play In του Κυπέλλου Ελλάδας.

Έτσι, ο Άρης θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι όπως όλα δείχνουν, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο κλειστό “Ανδρέας Παπανδρέου”.