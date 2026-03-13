Formula 1: Το πρώτο Sprint της σεζόν στη Σαγκάη

Μετά τη Μελβούρνη, σειρά παίρνει η Κίνα για την Formula 1.

Στη Σαγκάη εκτός από το Grand Prix της Κυριακής, και τον πρώτο αγώνα Sprint ο Σάββατο, όπως συνέβη και πέρυσι, για το ένα από τα έξι σύντομα Sprint των 19 γύρων.

Η πίστα των 5,451 χιλιομέτρων, της οποίας η διάταξη μοιάζει με το ιδεόγραμμα shang που σημαίνει «προς τα πάνω», διαθέτει δύο κύριες ευθείες και δεκαέξι στροφές. Η πρώτη ευθεία συνδέει τη Στροφή 13 (ελαφρώς κεκλιμένη) με τη Στροφή 14, ενώ η δεύτερη, μήκους άνω του ενός χιλιομέτρου, φιλοξενεί την γραμμή εκκίνησης.

Ορισμένες στροφές είναι πολύ γρήγορες, όπως η στροφή S που σχηματίζεται από τις στροφές 7 και 8, ενώ άλλες είναι πολύ πιο αργές, όπως οι συνδυασμοί των στροφών 1 και 3, 6 και 14. Αυτές οι ακολουθίες, σε συνδυασμό με τις στροφές υψηλής ταχύτητας, καθιστούν την πίστα απαιτητική για τα ελαστικά και αποτελούν πρόκληση για την ανάκτηση ενέργειας με τις νέες μονάδες ισχύος.

Και μάλλον εκεί θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά από τους οδηγούς.

Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν οι οδηγοί μπορούν να αποφύγουν τα συχνά μπλοκαρίσματα στις στροφές που παρατηρήθηκαν στην πίστα του Μπαχρέιν κατά τη διάρκεια των δοκιμών πριν από την έναρξη της σεζόν, όπου ορισμένες ζώνες έντονου φρεναρίσματος ήταν παρόμοιες με αυτές στην Κίνα.

Η πίστα της Σαγκάης ανακαινίστηκε πλήρως τον Αύγουστο του 2024. Η νέα άσφαλτος αύξησε σημαντικά την πρόσφυση, μειώνοντας κατά συνέπεια τους χρόνους γύρου.

Φέτος σηματοδοτείται η 19η έκδοση του κινεζικού Grand Prix στην πίστα της Σαγκάης. Ο πρώτος αγώνας, τον οποίο κέρδισε ο Ρούμπενς Μπαρικέλο, πραγματοποιήθηκε το 2004. Η εκδήλωση παρέμεινε στο ημερολόγιο χωρίς διακοπή μέχρι το 2019 και επέστρεψε το 2024. Ο Λιούις Χάμιλτον και η Mercedes κατέχουν το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες στην κινεζική πίστα, από έξι νίκες. Ο Βρετανός οδηγός είναι επίσης κάτοχος του ρεκόρ για τις θέσεις στο βάθρο, με εννέα, ακολουθούμενος από τον Κίμι Ράικονεν και τον Σεμπάστιαν Φέτελ με έξι ο καθένας.