Formula 1: Οι αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει και τη Formula 1, καθώς το προγραμματισμένο για το τριήμερο 10-12 Απριλίου grand prix στο Μπαχρέιν, αλλά και αυτό στη Σαουδική Αραβία μία εβδομάδα αργότερα (17-19 Απριλίου) θα ματαιωθούν, με τη FIA, να μην έχει σχολιάσει το γεγονός.

Το «Sky News» ανέφερε ότι τα δύο grand prix της Formula 1 δεν θα πραγματοποιηθούν, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αυτό το γεγονός σίγουρα φέρνει μεγάλη αναταραχή στη FIA, καθώς πέρα από το διαδικαστικό κομμάτι, θα χάσουν και πολλά χρήματα.

Η FIA και η Formula 1 βρίσκονται σε συνεχείς επαφές με τους διοργανωτές των δύο grand prix και πιθανότατα θα ανακοινωθεί και επίσημα τις επόμενες ώρες η ματαίωση των δύο αγώνων, χωρίς να είναι γνωστό αν θα αναπληρωθούν στο καλεντάρι ή αν θα μειωθούν από 24 σε 22 οι αγώνες της σεζόν.

Ο οικονομικός αντίκτυπος είναι μεγάλος για τη FIA, καθώς το gp του Μπαχρέιν προσφέρει 60 εκατομμύρια λίρες και είναι ο πιο επικερδής προορισμός στο υπάρχον ημερολόγιο μαζί με το Κατάρ.

Από την άλλη ο αγώνας της Σαουδικής Αραβίας προσφέρει 40 εκατομμύρια λίρες στην διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι εκτός απροόπτου η FIA θα χάσει 100.000.000 λίρες με την απώλεια των δύο grand prix.

