Έξαλλοι στην Μπεσίκτας με τους οπαδούς του Πανιωνίου: “Άθλιο και προκλητικό πανό από τον εκπρόσωπο της Ελλάδας”

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε με το “βαρύ” 114-74 από την Μπεσίκτας στο τελευταίο του φετινό παιχνίδι στο Eurocup, με την τουρκική ομάδα να προχωράει μάλιστα και σε καταγγελία εναντίον των οπαδών του.

Μετά τα επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων στο πρώτο παιχνίδι της Τουρκίας, οι φίλοι του Πανιωνίου “απάντησαν” με πανό κατά της τουρκικής ομάδας στη Γλυφάδα, το οποίο και έφερε ανακοίνωση με “βολές” από την Μπεσίκτας.

Το πανό φαίνεται ότι έγραφε “ομάδα μπ@στ@ρδ@ν, φασίστες οπαδοί, Μπεσίκτας, αιμομιξία με την αστυνομία” και ο τουρκικός σύλλογος ανέφερε τα εξής: «Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε έντονα το άθλιο και προκλητικό πανό που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα της ανδρικής ομάδας μπάσκετ Μπεσίκτας εναντίον του Πανιωνίου, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Eurocup, το οποίο στόχευε την ομάδα μας, τους οπαδούς μας, την τουρκική αστυνομία και τις εθνικές και ηθικές μας αξίες. Αυτή η αποτρόπαια επίθεση δεν είναι μόνο εναντίον της Μπεσίκτας, αλλά και μια σαφής πράξη μίσους που στρέφεται κατά της τιμής, της ιστορίας και των ιερών αξιών του τουρκικού έθνους.

Καμία αθλητική οργάνωση, καμία πλατφόρμα δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την εχθρότητα, τον ρατσισμό και τις προσβολές κατά των εθνικών μας αξιών. Δεν αποδεχόμαστε καθόλου αυτή την ανήθικη και εξωφρενική συμπεριφορά που αμαυρώνει το ενωτικό πνεύμα του αθλητισμού. Ως Μπεσίκτας, έχουμε ξεκινήσει με αποφασιστικότητα όλα τα νομικά και διοικητικά βήματα με τη διοίκηση της Euroleague για να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την πρόκληση θα τιμωρηθούν αυστηρά και ότι παρόμοια επαίσχυντα περιστατικά δεν θα ξανασυμβούν».

