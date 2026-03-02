Εθνική μπάσκετ: Η βαθμολογία στον όμιλο μετά τη νίκη στο Μαυροβούνιο

Η Εθνική μπάσκετ έδειξε χαρακτήρα και έφυγε με το διπλό (65-79) από την έδρα του Μαυροβουνίου, φτάνοντας έτσι στο 3-1 και ρίχνοντας στο 2-2 τους γηπεδούχους.

Έχοντας κορυφαίο τον Βασίλη Τολιόπουλο που ολοκλήρωσε το ματς με 27 πόντους και 10 ασίστ, η γαλανόλευκη έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Ρουμανία επικράτησε με 101-96 της Πορτογαλίας και πήρε την πρώτη της νίκη στον όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Group B

Αποτελέσματα – 1η αγωνιστική

Ελλάδα-Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

Αποτελέσματα – 2η αγωνιστική

Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76

Ρουμανία – Μαυροβούνιο 75-80

Αποτελέσματα – 3η αγωνιστική

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67

Πορτογαλία – Ρουμανία 99-82

Αποτελέσματα – 4η αγωνιστική

Ρουμανία – Πορτογαλία 101-96

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79

Κατάταξη

Ελλάδα 3-1

Πορτογαλία 2-2

Μαυροβούνιο 2-2

Ρουμανία 1-3