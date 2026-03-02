Εθνική μπάσκετ: Η βαθμολογία στον όμιλο μετά τη νίκη στο Μαυροβούνιο
Η Εθνική μπάσκετ έδειξε χαρακτήρα και έφυγε με το διπλό (65-79) από την έδρα του Μαυροβουνίου, φτάνοντας έτσι στο 3-1 και ρίχνοντας στο 2-2 τους γηπεδούχους.
Έχοντας κορυφαίο τον Βασίλη Τολιόπουλο που ολοκλήρωσε το ματς με 27 πόντους και 10 ασίστ, η γαλανόλευκη έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.
Στο άλλο ματς του ομίλου η Ρουμανία επικράτησε με 101-96 της Πορτογαλίας και πήρε την πρώτη της νίκη στον όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Group B
Αποτελέσματα – 1η αγωνιστική
Ελλάδα-Ρουμανία 91-64
Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83
Αποτελέσματα – 2η αγωνιστική
Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76
Ρουμανία – Μαυροβούνιο 75-80
Αποτελέσματα – 3η αγωνιστική
Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67
Πορτογαλία – Ρουμανία 99-82
Αποτελέσματα – 4η αγωνιστική
Ρουμανία – Πορτογαλία 101-96
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79
Κατάταξη
Ελλάδα 3-1
Πορτογαλία 2-2
Μαυροβούνιο 2-2
Ρουμανία 1-3
