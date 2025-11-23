Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Το συγκινητικό μήνυμα της FIBA για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025

Η FIBA τοποθέτησε στην 3η θέση την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στα power rankings για τα προκριματικά του Mundobasket 2027 και έκανε μια συγκινητική αναφορά στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Ο επόμενος στόχος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι να εξασφαλίσει την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το 2027 και σύμφωνα με τη FIBA είναι η 3η πιο δυνατή ομάδα που θα πάρει μέρος στα προκριματικά.

Αυτή ήταν η θέση που έδωσε στην Εθνική ομάδα στα power rankings και εξήγησε την επιλογή της με ένα συγκινητικό μήνυμα, στο οποίο ανέφερε τα εξής:

«Ανάπνευσε ήρεμα, Ελλάδα. Ξέρουμε ότι κουράστηκες να κουβαλάς αυτό το μεγάλο φορτίο αφού πέρασες χρόνια και χρόνια ως κύριος διεκδικητής σχεδόν σε κάθε διοργάνωση στην οποία συμμετείχες.

Επιτέλους πήρες το μετάλλιο σου. Και ναι, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Έτσι είναι πάντα με το ελληνικό μπάσκετ, το ένα μετάλλιο διαδέχεται το άλλο αμέσως μετά, όπως το 1987 και το 1989. όπως το 2005 και το 2006 και το 2009. όπως το 2025 και…

Δεν θα το πούμε. Αλλά εσύ ξέρεις».

Πηγή: newsbeast.gr