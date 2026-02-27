MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επίτιμος δημότης της Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε μια ξεχωριστή κίνηση θα προχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που θα ανακηρύξει τον Ιβάν Σαββίδη, επίτιμο δημότη για την επιχειρηματική και κοινωνική προσφορά του στην πόλη τα τελευταία χρόνια.

Ο ομογενής επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα λάβει την συγκεκριμένη τιμητική διάκριση κάτι που θα συμβεί και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον επιχειρηματία Σταύρο Ανδρεάδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρά και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εισήγηση που θα έρθει προς ψήφιση την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, «ο δήμος Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να τιμά προσωπικότητες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη, στον πολιτισμό και τις τέχνες, στην επιστήμη και την εκπαίδευση, στην κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό, στον αθλητισμό και την προβολή της πόλης μας διεθνώς».

Η αρχή θα γίνει στις 7 Μαρτίου με την απονομή τιμητικής διάκρισης στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ως αναγνώριση της συμβολής του στη συνεργασία και τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Στον επιχειρηματία Σταύρο Ανδρεάδη θα απονεμηθεί η τιμητική διάκριση του Επίτιμου Δημότη για τη σημαντική του συμβολή στην περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης μέσα από επενδύσεις, χορηγίες και δωρεές ενώ η ίδια τιμητική διάκριση, του Επίτιμου Δημότη, θα απονεμηθεί και στον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη για την επιχειρηματική και κοινωνική προσφορά του στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια.

Στον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Αλμπερ Μπουρλά θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση για τη συμβολή του σε επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και έρευνας στην πόλη και στην προώθηση της καινοτομίας, της πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης (Μουσείο Ολοκαυτώματος) και στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου τιμητική διάκριση για τη δημιουργία έργων μεγάλης κοινωνικής αξίας που στηρίζουν την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια και τον πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη.

Οι τιμητικές διακρίσεις θα απονεμηθούν σταδιακά, σε χρόνο που θα αποφασιστεί κατόπιν συνεννοήσεως με το τιμώμενο πρόσωπο, εντός του έτους 2026. Η τιμητική διάκριση είναι μια επιβράβευση που απονέμεται από τον δήμο Θεσσαλονίκης σε πρόσωπα ή φορείς για έργα πνευματικής δημιουργίας, αναγνωρίζοντας την αξία, την προσφορά ή την αριστεία τους με σκοπό την επιβράβευση και την αναγνώριση σπουδαίων επιτευγμάτων ή προσφοράς.

Θεσσαλονίκη Ιβάν Σαββίδης

Περισσοτερες Ειδησεις

