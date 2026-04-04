Επική ανατροπή για τον Άρη στο Κατσάνειο και άνοδος-επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια

Απίθανη ανατροπή από τον Άρη! Αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ, γύρισε το ματς, νίκησε τον Ηρακλή με 3-2 στο Κατσάνειο και πανηγύρισε την άνοδό του μετά από δέκα χρόνια στη VolleyLeague Ανδρών.

Ο Άρης επιστρέφει στη Volley League μετά τη σεζόν 2015-2016, κάνοντας μεγάλη ανατροπή στο κατάμεστο Κατσάνειο και με 2-0 νίκες επί του Ηρακλή παίρνει το «χρυσό» εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία.

Ο Ηρακλής ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο σετ, δείχνοντας ότι είχε τον έλεγχο του αγώνα. Οι γηπεδούχοι κατέκτησαν το πρώτο σετ με 25-22 και το δεύτερο με 25-14, φτάνοντας μία ανάσα από τη νίκη.

Ωστόσο, ο Άρης έδειξε χαρακτήρα και δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι. Οι «κιτρινόμαυροι» αντέδρασαν, πήραν το τρίτο σετ με 25-27 μειώνοντας σε 2-1 και στη συνέχεια ισοφάρισαν σε 2-2, κερδίζοντας το τέταρτο σετ με 17-25, στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο και καθοριστικό σετ, οι παίκτες του Άρη ήταν πιο ψύχραιμοι και αποτελεσματικοί, πήραν προβάδισμα από νωρίς και τελικά επικράτησαν με 9-15, ολοκληρώνοντας μια μεγάλη ανατροπή και εξασφαλίζοντας την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια.

Τα σετ: 2-3 (25-22, 25-14, 25-27, 17-25, 9-15)

Πηγή: metrosport.gr