Χαμός με Μπαρτζώκα και Έλληνα οπαδό στο Ντουμπάι: Ανέβηκε στην κερκίδα ο προπονητής του Ολυμπιακού – Δείτε βίντεο

Έντονο επεισόδιο μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι, όπου γνώρισε την ήττα στην παράταση από την Dubai BC.

Όπως αναφέρει το sport24.gr, ένας οπαδός που ήταν στις εξέδρες έβρισε κι έκανε άσεμνη χειρονομία στον Γιώργο Μπαρτζώκα και ο τεχνικός των ερυθρόλευκων, που άκουσε τη φραστική επίθεση κατευθύνθηκε προς την εξέδρα και του ζήτησε τον λόγο σε πολύ έντονο ύφος, με συνέπεια οι δύο άνδρες να έχουν έναν σύντομο διάλογο σε υψηλές εντάσεις.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο οπαδός δήλωνε υποστηρικτής του Παναθηναϊκού και μάλιστα οι φίλοι του Ολυμπιακού τού ζήτησαν επίσης τον λόγο με συνέπεια να δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Οι σεκιούριτι του γηπέδου έβγαλαν έξω τον οπαδό που έβρισε κι έκανε άσεμνη χειρονομία στον προπονητή του Ολυμπιακού και εκεί το περιστατικό έληξε.