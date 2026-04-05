Άτυχος στη Λιβαδειά, έχασε την ευκαιρία για μεγάλο διπλό ο Άρης

Άτυχος στάθηκε ο Άρης στη Λιβαδειά μένοντας στο 1-1 με τον Λεβαδειακό για την πρώτη αγωνιστική των play off των θέσεων 5-8 του πρωταθλήματος της Super League. Οι «κίτρινοι» δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους καθώς είχαν τρία δοκάρια και διαμαρτύρονται για το ακυρωθέν γκολ στα πρώτα οχτώ λεπτά του αγώνα.

Γεμάτο φάσεις και ένταση κύλησε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Οι «κίτρινοι» μπήκαν με όρεξη στο παιχνίδι, πήραν τον έλεγχο και προσπάθησαν να γίνουν απειλητικοί για την αντίπαλη εστία. Στο όγδοο λεπτό ο Μάγκνουσον πίστεψε ότι η μπάλα θα έβγαινε έξω, ο Καντεβέρε τον πρόλαβε γύρισε στον Γκαρέ και αυτός με ωραίο τελείωμα άνοιξε το σκορ. Το VAR, όμως, κάλεσε τον διαιτητή να ελέγξει τη φάση ξανά και ακύρωσε το τέρμα για φάουλ του Χόνγκλα στον Μπάλτσι προκαλώντας την αντίδραση όλων στο «κίτρινο» στρατόπεδο.

Στο 15′ μετά από κόντρα για τον Λεβαδειακό, ο Όζμπολτ έκανε το γύρισμα αλλά η άμυνα του Άρη έδιωξε. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαρία να ισοφαρίσουν όταν ο Παλάσιος εκτέλεσε ένα κόρνερ από τα δεξιά προς το ημικύκλιο της περιοχής, εκεί βρέθηκε ο Μπάλτσι που εκτέλεσε με τη μια, αλλά η προσπάθειά του κόντραρε και χτύπησε στο δοκάρι.

Ένα λεπτό αργότερα ο Άρης άνοιξε το σκορ όταν ο Καντεβέρε απέφυγε ωραία τον Μάγκνουσον, μοίρασε την μπάλα στον Γκαρέ προ του Λοντίγκιν και ο Αργεντινός σε κενή εστία την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1. Στο 36ο λεπτό ο Μπάλτσι πέρασε τον Αθανασιάδη αλλά έστειλε την μπάλα άουτ ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Άρης είχε δοκάρι με τον Πέρεθ. Οι «κίτρινοι» έχασνα μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματα τους στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου όταν ο Καντεβέρε με μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Λοντίγκιν.

Ο Λεβαδειακός μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο ενώ ο Άρης άλλαξε λογική στο παιχνίδι του κοιτάζοντας πρώτα την άμυνα πιέζοντας ψηλά για να κλέψει την μπάλα και να τελειώσει το παιχνίδι. Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν καλύτεροι σε τρεξίματα και συνεργασίες. Δύο λεπτά πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού οι Βοιωτοί βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης όταν ο Τσάπρας επωφελήθηκε από την κόντρα, πάτησε περιοχή και γύρισε προς τη μικρή περιοχή με τον Βέρμπιτς να κάνει την προβολή και να σκοράρει για το 1-1. Στο 69′ ο Όζμπολτ έδωσε ωραία πάσα στον Λαγιούς στον κενό χώρο, ο Ισραηλινός μπήκε στην περιοχή του Άρη, αλλά το τελείωμά του με το εξωτερικό πέρασε εκτός. Ο Άρης προσπάθησε να απειλήσει και στο 80′ έχασε καλή ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα του αλλά ο Τσιβελεκίδης με εξαιρετική επέμβαση σταμάτησε τον Κουαμέ που έφευγε απέναντι από τον Λοντίγκιν. Οχτώ λεπτά αργότερα έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν ο Μπουσαΐντ βρήκε κενό χώρο και δοκίμασε έναν κεραυνό προς την εστία του Λεβαδειακού, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι του Λοντίγκιν. Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή και ο Άρης έμεινε στο 1-1 με τον Λεβαδειακό.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (66′ Τσιβελεκίδης), Βήχος, Τσοκάι, Κωστή (77′ Λαμαράνα), Βέρμπιτς (77΄Συμελίδης), Μπάλτσι (66′ Λάγιους), Παλάσιος, Όζμπολτ (87′ Οζέγκοβιτς)

Άρης: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ, Ράτσιτς (66′ Γένσεν), Χόνγκλα (77′ Μπουσάιντ), Πέρεθ, Γιαννιώτας (66′ Δώνης), Γκαρέ, Καντεβέρε (83΄Μορόν)

