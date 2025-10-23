MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Προπονήθηκε ο Ράτσιτς, μέρος της προπόνησης και ο Πέρεθ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ευχάριστα νέα είχε η σημερινή προπόνηση του Άρη για τον Μανόλο Χιμένεθ.

Σε αυτήν πήρε κανονικά μέρος ο Ούρος Ράτσιτς, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ έβγαλε ένα μέρος αυτής.

Οι Χαμζά Μεντίλ και Ντούντου Ροντρίγκες έκαναν ατομικό, ενώ οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Μάρτιν Φρίντεκ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, οι «κιτρινόμαυροι» θα προπονηθούν το πρωί, ενώ ακολουθεί (26/10, 17:00) το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

“Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (26/10, 17:00).

Το πρόγραμμα της Πέμπτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε με τακτική, τελειώματα φάσεων και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι.

Ο Ούρος Ράτσιτς προπονήθηκε κανονικά, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Οι Χαμζά Μεντίλ και Ντούντου Ροντρίγκες έκαναν ατομικό, ενώ οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Μάρτιν Φρίντεκ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Παρασκευή, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο»”.

ΠΑΕ Άρης

