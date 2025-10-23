Άρης: Προπονήθηκε ο Ράτσιτς, μέρος της προπόνησης και ο Πέρεθ
Ευχάριστα νέα είχε η σημερινή προπόνηση του Άρη για τον Μανόλο Χιμένεθ.
Σε αυτήν πήρε κανονικά μέρος ο Ούρος Ράτσιτς, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ έβγαλε ένα μέρος αυτής.
Οι Χαμζά Μεντίλ και Ντούντου Ροντρίγκες έκαναν ατομικό, ενώ οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Μάρτιν Φρίντεκ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.
Αύριο, οι «κιτρινόμαυροι» θα προπονηθούν το πρωί, ενώ ακολουθεί (26/10, 17:00) το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
“Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (26/10, 17:00).
Το πρόγραμμα της Πέμπτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε με τακτική, τελειώματα φάσεων και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι.
Ο Ούρος Ράτσιτς προπονήθηκε κανονικά, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
Οι Χαμζά Μεντίλ και Ντούντου Ροντρίγκες έκαναν ατομικό, ενώ οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Μάρτιν Φρίντεκ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.
Αύριο, Παρασκευή, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο»”.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Σταύρος Σβήγκος: Ο γιος μου ξέρει τα συναισθήματα μου απέναντι στη Γιολάντα, ποια είναι και τι είναι για μένα
- Βρετανία: Ο Αιθίοπας προσπάθησε να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά οι φρουροί τον έδιωξαν
- Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν θα χάνει τον καιρό του με τον Πούτιν: Νέα συνάντηση μόνο αν υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία