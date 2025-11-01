Άρης-ΠΑΟΚ 73-78: Διπλό εδραίωσης στην τετράδα για τον “Δικέφαλο”

Στο κατάμεστο «Nick Galis Hall», ο Άρης (1-4) υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ (4-1) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της GBL. Οι φιλοξενούμενοι… χαμογέλασαν, καθώς επικράτησαν με 73-78 όντας καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Στην πρώτη περίοδο οι ομάδες έβρισκαν σκορ με το… σταγονόμετρο, με τον «Δικέφαλο» να κλείνει προηγούμενος χάρη σε τρίποντο του Τζάκσον.



Πηγή: metrosport.gr