Άρης-ΠΑΟΚ 73-78: Διπλό εδραίωσης στην τετράδα για τον “Δικέφαλο”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο κατάμεστο «Nick Galis Hall», ο Άρης (1-4) υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ (4-1) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της GBL. Οι φιλοξενούμενοι… χαμογέλασαν, καθώς επικράτησαν με 73-78 όντας καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Στην πρώτη περίοδο οι ομάδες έβρισκαν σκορ με το… σταγονόμετρο, με τον «Δικέφαλο» να κλείνει προηγούμενος χάρη σε τρίποντο του Τζάκσον.


Πηγή: metrosport.gr

Άρης Μπάσκετ ΠΑΟΚ

