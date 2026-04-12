Άρης: Με Αντετοκούνμπο οι προετοιμασίες για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Άρη ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στον Άρη ξεκίνησαν οι προπονήσεις ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στις οποίες οι κίτρινοι έχουν και επιστροφές, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να είναι και πάλι στην διάθεση της ομάδας του.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της ομάδας και έβγαλε μέρος του προγράμματος, επιστρέφοντας στο παρκέ μετά από απουσία μίας εβδομάδας, καθώς ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις στην γάμπα, γεγονός που δείχνει ότι θα ενισχύσει την ομάδα του για το εξ αναβολής ματς της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Άρης Γιάννης Αντετοκούνμπο

