Άρης: Με Αντετοκούνμπο οι προετοιμασίες για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της ομάδας και έβγαλε μέρος του προγράμματος, επιστρέφοντας στο παρκέ μετά από απουσία μίας εβδομάδας, καθώς ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις στην γάμπα, γεγονός που δείχνει ότι θα ενισχύσει την ομάδα του για το εξ αναβολής ματς της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.