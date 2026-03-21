Άρης-Καρδίτσα 78-55: Νίκησε εύκολα παρά τις πολλές απουσίες

Την έκτη συνεχόμενη νίκη του στην Greek Basket League πανηγύρισε ο Άρης, ο οποίος δεν πληγώθηκε από τις απουσίες και πέρασε ένα εύκολο απόγευμα κόντρα στην Καρδίτσα, καθώς επικράτησε με 78-55.

Το ματς:

Πλήρως αναγνωριστική ήταν η πρώτη περίοδος. Ο Άρης, κατά κύριο λόγο με αδόκιμα σχήματα λόγω των απουσιών, είχε τον πρώτο λόγο και το προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι και το +7 (16-9, 2:25), όμως η Καρδίτσα αντέδρασε και μάζεψε τη διαφορά χάρη σε μπάζερ μπίτερ του Δίπλαρου.

Η κυριαρχία στο ριμπάουντ άνοιξε τη διαφορά

Με όπλο το περιφερειακό σουτ, οι γηπεδούχοι άνοιξαν για πρώτη φορά τη διαφορά στους 10 στην έναρξη της δεύτερης περιόδου (29-19, 7:01). Οι Χάρελ, Άντζουσιτς και Μήτρου-Λονγκ βρήκαν στόχο από μακριά, συνεισφέροντας στο πολύ καλό 40% στο τρίποντο (4/10), την ώρα που οι αντίπαλοί τους μάλλον δυσκολευόταν στο περιφερειακό σουτ (3/12, 25%) λόγω της καλής άμυνας των παικτών του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Έπειτα, μπήκε και ο Νουά στην εξίσωση, και με πέντε συνεχόμενους δικούς του πόντους η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 16 (38-22, 4:01), ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η συνεισφορά του Αντετοκούνμπο με 4 πόντους, αλλά και 2 επιθετικά ριμπάουντ και 3 μπλοκ σε αυτό το διάστημα. Οι «Κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να κυριαρχούν στις μάχες του άερα (29-16 ριμπάουντ στο ημίχρονο) και με ακόμα ένα τρίποντο του Νουά, έκλεισαν το πρώτο μέρος στο +16 (45-29).

Με όπλο την άμυνα

Show-time ήταν η τρίτη περίοδος, καθώς στο ξεκίνημά της Αντετοκούνμπο και Άντζουσιτς χάρισαν highlights και κάπως έτσι ο Άρης… χάθηκε στον ορίζοντα (57-34, 4:38). Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν άφηναν το πόδι από το γκάζι και η διαφορά όλο και μεγάλωνε (62-34, 2:10) με τον Πουρλίδα να μπαίνει και αυτός στην εξίσωση, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο +28 (64-36), μετατρέποντας την τελευταία περίοδο σε διαδικαστική.

Με την μπάλα πιο ελαφριά πλέον, οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου βρήκαν κάποια σουτ και με τους Καμπερίδη-Χόρχλερ έκοψαν τη διαφορά στους 20 (64-44, 7:31). Δεν άλλαξε πάντως κάτι καθώς ο Άρης δεν απειλήθηκε ποτέ και πήρε εύκολα τη νίκη, με τον Χατζηλάμπρου να βάζει το κερασάκι στην τούρτα.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 45-29, 64-36, 78-55.

