Άρης: Φωνάζει “παρών” ο Χόνγκλα ενόψει ΠΑΟΚ, νοκ άουτ ο Γαλανόπουλος

Με τον Μάρτιν Χόνγκλα οριστικά στη διάθεσή του καταστρώνει τα πλάνα του ο Μανόλο Χιμένεθ για το κυριακάτικο (8/2) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Καμερουνέζος μέσος έβγαλε κανονικά όλο το πρόγραμμα της προπόνησης του Άρη και φώναξε «παρών» ενόψει της αναμέτρησης. Στον αντίποδα, νοκ άουτ τέθηκε ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα.

Οπως αναφέρει και η ενημέρωση της ΠΑΕ: «Με την προπόνηση που θα γίνει αύριο το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώνεται η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Π.Α.Ο.Κ. (08/02, 19:00), στο πλαίσιο της 20ής Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Σήμερα, Παρασκευή, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας περιλάμβανε πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» (ασκήσεις ενεργοποίησης και τακτική).

Ο Μάρτιν Χόνγκλα συμμετείχε στο πρόγραμμα, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές (Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, Πέδρο Άλβαρο και Γκαμπριέλ Μισεουί) που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού συνέχισαν τα προγράμματά τους».