Ιωάννα Τούνη: Η μαμά μου έλεγε όταν στεναχωριόμουν πως “ο κόσμος να σε φάει, ποτέ δεν θα είναι όλοι χαρούμενοι”

Η Ιωάννα Τούνη απάντησε στα σχόλια που δέχτηκε μετά την πρόσφατη εμφάνισή της στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιμελείται την εικόνα της, από τις καθημερινές της στιγμές, μέχρι τις ιδιαίτερες περιστάσεις.

«Διαβάζω τόσο ωραία πράγματα και όλα αυτά σε αντίθεση με τον τόσο κακό κόσμο που υπάρχει εκεί έξω, το συνειδητοποιώ σε κάθε έκφανση της ζωής μου. Ας πούμε τώρα, κατά τη διάρκεια που γινότανε το δικαστήριο, διάβαζα πάρα πολλά σχόλια σε άλλα sites, από δημοσιογράφους του τύπου: ντύθηκε έτσι να μας πει τι; Μας το παίζει καημένη και μας έρχεται έτσι ντυμένη, λες και είναι αποκριές, που κανονικά τα πετάει όλα έξω…», είπε αρχικά στο βίντεο που ανέβασε στο social media η Ιωάννα Τούνη.

«Για όσους με ξέρουν, θα γνωρίζουν ότι στην καθημερινότητά μου, τις μισές έστω ημέρες φοράω μια φόρμα κλειστή και πάω στη δουλειά. Αλλά και κάθε μέρα κοντά φορεματάκια να φορούσα, είναι άλλο το τι επιλέγω να βάλω στην καθημερινότητά μου σαν Ιωάννα και άλλο τι πρέπει να βάλω σε μία συγκεκριμένη περίσταση, όπως είναι ένα δικαστήριο», πρόσθεσε η influencer.

Σε άλλο μέρος του βίντεο, η γνωστή influencer τονίζει πως δεν γίνεται να την συμπαθούν όλοι και είναι λογικό. «Ό,τι και να κάνει στη ζωή, δεν γίνεται να είσαι αρεστός απ’ όλους. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Και γι΄ αυτό είμαι οκ. Εγώ σαν ένα μεγάλο προφίλ με πολύ κόσμο που με παρακολουθεί, είτε επειδή με αγαπάει, είτε επειδή με σιχαίνεται, παίρνω πολλές φορές παραπάνω αρνητικά σχόλια», λέει η Ιωάννα Τούνη.

Η ίδια μάλιστα γράφει πάνω στο βίντεο: «Η μαμά μου έλεγε όταν στεναχωριόμουν με ξένα σχόλια: “Ο κόσμος να σε φάει, δεν θα χορτάσει. Ποτέ δεν θα είναι όλοι χαρούμενοι”».

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες η Ιωάννα Τούνη δικαιώθηκε δικαστικά μετά την απόφαση που καταδίκασε τους δύο κατηγορούμενους για τη διαρροή του revenge porn video.

«Για αυτό πάντα να κάνεις αυτό που σε εκφράζει και σε κάνει χαρούμενη… γιατί τριγύρω ΠΑΝΤΑ θα έχουν κάτι να σου προσάψουν! Όσο και να αλλάξεις για χάρη τους, δεν θα είναι ποτέ αρκετό… γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από μέσα τους

«Εννιά χρόνια αγώνα, υπομονής, θυμού, φόβου και δύναμης… και επιτέλους δικαιώθηκα. Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να τα παρατήσω. Στιγμές που κουράστηκα, που έκλαψα, που αναρωτήθηκα «αξίζει;». Αλλά μέσα μου ήξερα ότι δεν παλεύω μόνο για μένα. Παλεύω για την αλήθεια, για την αξιοπρέπεια, για να μη ζήσει καμία αυτό που έζησα εγώ και να μη μείνει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο ατιμώρητο.

Η δικαιοσύνη μπορεί να άργησε, αλλά όταν ήρθε, έφερε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απόφαση. Έφερε ελπίδα. Άλλαξε τα δεδομένα. Καμία γυναίκα δεν είναι πια μόνη της… Η δικαιοσύνη είναι στο πλευρό μας και η ντροπή επιτέλους άλλαξε πλευρά» ήταν το μήνυμα της Ιωάννας Τούνη.