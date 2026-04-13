Γερμανία: Σε εξέλιξη η 48ωρη απεργία των πιλότων της Lufthansa – Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων περιμένουν σήμερα και αύριο τους επιβάτες της Lufthansa, καθώς από τα μεσάνυχτα βρίσκεται σε εξέλιξη η 48ωρη απεργία των πιλότων της εταιρίας.

Το συνδικάτο των πιλότων Vereinigung Cockpit έχει καλέσει σε κινητοποίηση τα μέλη της στις Lufthansa, Lufthansa Cargo και CityLine, ενώ μόνο για σήμερα απεργούν και οι πιλότοι της Eurowings. Από την απεργία εξαιρούνται οι πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή, λόγω της τεταμένης κατάστασης στην περιοχή.

Πρόκειται για τον τέταρτο γύρο απεργιών για το τρέχον έτος, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση. Μόλις την Παρασκευή, η απεργία των πληρωμάτων καμπίνας οδήγησε σε εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

