Συγκλονίζει η Μαρία Πολύζου: Έμαθα πως έχω καρκίνο τη μέρα που πέρασε η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο

Για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο μίλησε, μεταξύ άλλων, η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «F+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη.

Η μαραθωνοδρόμος αποκάλυψε πως έμαθε τα δυσάρεστα για την υγεία της, τη μέρα που η κόρη της είχε πληροφορηθεί ότι κατάφερε να μπει στο Πανεπιστήμιο που επιθυμούσε. Η μαραθωνοδρόμος μίλησε για τις θεραπείες που έκανε και είχαν σαν αποτέλεσμα την πλήρη ίαση.

Η Μαρία Πολύζου διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2019. Αντιμετώπισε το σοβαρό πρόβλημα υγείας σαν έναν ακόμα «δύσκολο μαραθώνιο» που έπρεπε να τερματίσει. Τα κατάφερε και σήμερα είναι υγιής, δίπλα στους ανθρώπους που την αγαπούν και τότε την στήριξαν με όλη τους τη δύναμη.

«Περισσότερο δεν ξέρω αν ήταν η λέξη καρκίνος που με κατέβαλε, όσο η στιγμή που έγινε… Στις 12 η κόρη μου ανακοινώνει πως έχει περάσει σίγουρα στο Πανεπιστήμιο και εγώ ήμουν μια υπερχαρούμενη μητέρα και 45 λεπτά αργότερα έρχεται το τηλεφώνημα της γιατρού η οποία μου λέει: ελάτε από το ιατρείο, κάτι έχουμε βρει», είπε η Μαρία Πολύζου.

«Ήταν πολύ απλό γιατί είπα στην γιατρό μου: “Εσύ παίρνεις την ασθένεια και εγώ παίρνω τη Μαρία”. Χρειάστηκε να κάνω 16 χημειοθεραπείες και 32 ακτινοβολίες και χάπια», πρόσθεσε η Μαρία Πολύζου.

Κατά τη διάρκεια των θεραπειών, συνέχισε να προπονείται, θεωρώντας τον αθλητισμό ως «φάρμακο» για την ψυχολογική και σωματική της ανάταση. Η εμπειρία της με την ασθένεια, σε συνδυασμό με άλλες τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος της, την ώθησε να γράψει την αυτοβιογραφία της με τίτλο «Μην τα παρατάς», θέλοντας να εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους που δίνουν παρόμοιες μάχες.

Πλέον αναφέρεται στον καρκίνο ως ένα «ευλογημένο δώρο» που της άλλαξε τη ζωή προς το καλύτερο, διδάσκοντάς της να μην χάνει χρόνο και να εκτιμά κάθε στιγμή.

«Δεν περίμενα ότι ο καρκίνος θα περάσει το δικό μου κατώφλι» είχε πει η Μαρία Πολύζου σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει.