Πέτερ Μαγιάρ: Ο κόσμος ψήφισε για ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος στην Ουγγαρία

THESTIVAL TEAM

Ο επερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί «ώστε να εγγυηθεί μια νέα εποχή» για την Ουγγαρία έπειτα από 16 χρόνια υπό τη διακυβέρνηση του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν.

«Διότι ο λαός στην Ουγγαρία δεν ψήφισε υπέρ μιας απλής αλλαγής κυβέρνησης, όμως για μια ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος», συμπλήρωσε ο Πέτερ Μαγιάρ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Βουδαπέστη.

Παράλληλα κάλεσε τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ, που πρόσκειται στον Όρμπαν, να συγκαλέσει το νέο κοινοβούλιο, το οποίο προέκυψε από τις χθεσινές εκλογές, «όσο το δυνατόν συντομότερα», στις αρχές Μαΐου, καθώς, όπως υπογράμμισε, «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

Σύμφωνα με τον νικητή των βουλευτικών εκλογών, τα αποτελέσματα της αναμέτρησης θα οριστικοποιηθούν έως την 4η Μαΐου το αργότερο και οι επιπρόσθετοι ψήφοι που θα προέλθουν από το εξωτερικό θα μπορούσαν να αυξήσουν τον αριθμό των εδρών που κέρδισε το Tisza ακόμα περισσότερο.

Ο Πέτερ Μαγιάρ συμπλήρωσε πως υπό μία κυβέρνηση του κόμματος του Tisza «ο πρωθυπουργός δεν θα είναι ένας βασιλιάς ήλιος, όπως υπό τον Βίκτορ Όρμπαν, αλλά ένας ηγέτης μιας ομάδας που συντονίζει (…) και θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις των υπουργών του, ενώ θα σέβεται τα μέλη του κοινοβουλίου και τον ουγγρικό λαό».

Επιπλέον, ο φιλοευρωπαίος συντηρητικός ευχαρίστησε σήμερα τη Ρωσία και την Κίνα, που είχαν στενές σχέσεις με τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, καθώς «αποδέχθηκαν» τη νίκη του.

«Σημειώνω πως το Κρεμλίνο εξέφρασε την άποψή του, όπως το Πεκίνο. Τους ευχαριστώ που αποδέχθηκαν με σεβασμό την απόφαση του ουγγρικού λαού και πως είναι ανοικτοί σε μια ρεαλιστική συνεργασία», υπογράμμισε.

Ουγγαρία Πέτερ Μάγιαρ

