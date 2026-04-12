MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τούρκος αλιέας επιχείρησε να ψαρέψει παράνομα δίπλα στην ελληνική βραχονησίδα Ζουράφα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ένταση επικράτησε ανήμερα του Πάσχα με Τούρκο ψαρά και σκάφος του ελληνικού λιμενικού, κοντά στην ελληνική βραχονησίδα Ζουράφα, λίγα μόλις μίλια ανατολικά της Σαμοθράκης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star.

Ο καπετάνιος του αλιευτικού επιχείρησε να ψαρέψει παράνομα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σε βίντεο που τράβηξε το πλήρωμα τουρκικού αλιευτικού και αναρτήθηκε σε μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, καταγράφεται η δυναμική παρέμβαση ενός πλωτού σκάφους του Ελληνικής Ακτοφυλακής, που έσπευσε να καλέσει τον αλιέα να απομακρυνθεί από το σημείο.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, το περιστατικό αποκλιμακώθηκε όταν στην περιοχή εμφανίστηκε σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής.

Δείτε το βίντεο:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΑΛΑΡΑ 14 ώρες πριν

Κυριακή του Πάσχα: Τι γιορτάζουμε και γιατί σουβλίζουμε αρνί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος φυγόποινος στους Αμπελόκηπους

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Ελένη Μενεγάκη: Πάσχα στη Σεβίλλη αγκαλιά με τον Μάκη Παντζόπουλο

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ο Taki Tsan με δάκρυα στην Έφη Θώδη: Ζήτησα βοήθεια από τον Θεό και είδα έναν καθρέφτη να σηκώνεται

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Τραμπ: Μπορώ να καταστρέψω το Ιράν σε μία μέρα – Απειλή δασμών 50% στην Κίνα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για την Ανάσταση – Το μήνυμα του Φιλόθεου