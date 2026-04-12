Τούρκος αλιέας επιχείρησε να ψαρέψει παράνομα δίπλα στην ελληνική βραχονησίδα Ζουράφα – Δείτε βίντεο

Ένταση επικράτησε ανήμερα του Πάσχα με Τούρκο ψαρά και σκάφος του ελληνικού λιμενικού, κοντά στην ελληνική βραχονησίδα Ζουράφα, λίγα μόλις μίλια ανατολικά της Σαμοθράκης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star.

Ο καπετάνιος του αλιευτικού επιχείρησε να ψαρέψει παράνομα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σε βίντεο που τράβηξε το πλήρωμα τουρκικού αλιευτικού και αναρτήθηκε σε μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, καταγράφεται η δυναμική παρέμβαση ενός πλωτού σκάφους του Ελληνικής Ακτοφυλακής, που έσπευσε να καλέσει τον αλιέα να απομακρυνθεί από το σημείο.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, το περιστατικό αποκλιμακώθηκε όταν στην περιοχή εμφανίστηκε σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής.

