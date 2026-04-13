MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηλεία: Τραυμάτισαν 16χρονη με κροτίδα και την εξύβρισαν

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δικογραφία σε βάρος ενός ανηλίκου και ενός ενήλικα σχηματίστηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ήλιδας αφού πέταξαν κροτίδα σε 16χρονη και την εξύβρισαν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της Ανάστασης σε τοπική κοινότητα της Ηλείας, οι δύο άναψαν κροτίδα και την πέταξαν σε πολύ κοντινή απόσταση από την έφηβη με αποτέλεσμα να να της προκαλέσουν θλαστικό τραύμα στο χέρι, ενώ παράλληλα μετά την πράξη τους την εξύβρισαν. Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ηλείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων και κροτίδων, καθώς και εξύβριση. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Ηλεία

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News

