Σέρρες: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Στέφανο Μπορμπόκη – Δείτε βίντεο

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη έγινε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών, τη Δευτέρα του Πάσχα, με σπουδαίες προσωπικότητες του ΠΑΟΚ, όπως ο Άγγελος Αναστασιάδης να δίνουν το “παρών”.

Στεφάνια έστειλαν επίσης, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, που ανέλαβε πρόσφατα την ομάδα μπάκσετ, και ο Μάκης Γκαγκάτσης εκ μέρους της ΕΠΟ.

Σπαρακτικές στιγμές στο τελευταίο «αντίο» στον άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή, με τον αδερφό του και πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Βασίλη Μπορμπόκη να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Με τη σημαία του ΠΑΟΚ τυλίχτηκε το φέρετρο του Μπορμπόκη.

@metropolis955fm Πλήθος κόσμου στο αντίο του Μπορμποκη #paok #borbokis ♬ πρωτότυπος ήχος – Metropolis 95.5 official

ΠΑΟΚ Στέφανος Μπορμπόκης

