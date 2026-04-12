MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Όχημα μπήκε μπροστά σε μοτοσικλετιστή, τον εκσφενδόνισε και τον παράτησε αβοήθητο – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή τροχαίου στην Αρτέμιδα αφότου αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανή και εκτόξευσε τον οδηγό στον αέρα. Το πιο τραγικό είναι ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον μοτοσικλετιστή στον δρόμο και διέφυγε.

Σύμφωνα με τον Alpha, το τροχαίο συνέβη στη Λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν αυτοκίνητο που βγήκε από στενό στη μέση του κεντρικού δρόμου χτύπησε με σφοδρότητα μοτοσικλέτα που κατέβαινε και κινούνταν κανονικά στην πορεία της.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο αναβάτης 18 ετών εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, ενώ η μηχανή υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου βγαίνει κάθετα στον δρόμο, με αποτέλεσμα μία μηχανή που κατευθυνόταν στη λεωφόρο να πέσει πάνω του και ο μοτοσικλετιστής να εκσφενδονίζεται.

Ο οδηγός του οχήματος άφησε τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή αβοήθητο και οι Αρχές έχουν ήδη θέσει το βίντεο στο μικροσκόπιο, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν το όχημα μέσα από στοιχεία όπως το χρώμα, το μοντέλο και πιθανόν τον αριθμό κυκλοφορίας.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα αλλά έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο σύμφωνα με τον Alpha.

Αρτέμιδα Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

