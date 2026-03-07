MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Χωρίς τον Κώστα Αντετοκούνμπο κόντρα στο Μαρούσι

Ο Άρης Betsson αντιμετωπίζει το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά (07/03, 18:15) και θα παραταχθεί χωρίς τον Κώστα Αντετοκούνμπο, καθώς ο σέντερ των κιτρίνων προσβλήθηκε από ίωση.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι κλινήρης και έχει ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή για να ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπωρεί. Οι κίτρινοι θα παραταχθούν με ένα καθαρό σέντερ στο Μαρούσι. Ο Τζέικ Φόρεστερ θα επωμιστεί το βάρος στη θέση «5» και θα έχει ως εναλλακτική λύση τον Μιχάλη Τσαϊρέλη.

Η κατάσταση του Έλληνα σέντερ θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα κριθεί πότε θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει του ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ (14/03, 18:15).

Η ομάδα του Μίλιτσιτς είναι στην 5η θέση της GBL με ρεκόρ 9-7 και το Μαρούσι είναι 11ο στη βαθμολογία με ρεκόρ 4-14.

