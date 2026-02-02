Άρης: Ακυρώθηκε η πτήση του Γκαρέ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν τουλάχιστον δύο εβδομάδες, Άρης και Βάσκο ντα Γκάμα κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τον δανεισμό του Μπενχαμίν Γκαρέ.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο παίκτης αναμενόταν να φτάσει στη Θεσσαλονίκη στις 2 Φεβρουαρίου για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να ενταχθεί στην ομάδα. Ωστόσο, η πτήση του ακυρώθηκε και η νέα ημερομηνία άφιξης έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τον ετήσιο δανεισμό του Γκαρέ με οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του στα τρία εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είχε καταβάλει η Βάσκο ντα Γκάμα για την απόκτηση των δικαιωμάτων του.

Ο δανεισμός δίνει στον Άρη τη δυνατότητα να αξιολογήσει τον παίκτη πριν από οποιαδήποτε μόνιμη μεταγραφή.