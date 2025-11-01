Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του ΠΑΟΚ στις Σέρρες για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον αγώνα της 9ης αγωνιστικής της Super League 1, μεταξύ των ομάδων Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.

Σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης και την αποτροπή επεισοδίων.

Η απόφαση ισχύει για κάθε οργανωμένη μετακίνηση ή διάθεση εισιτηρίων σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, τόσο από συνδέσμους όσο και από μεμονωμένες οργανωμένες αποστολές.