MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του ΠΑΟΚ στις Σέρρες για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον αγώνα της 9ης αγωνιστικής της Super League 1, μεταξύ των ομάδων Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.

Σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης και την αποτροπή επεισοδίων.

Η απόφαση ισχύει για κάθε οργανωμένη μετακίνηση ή διάθεση εισιτηρίων σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, τόσο από συνδέσμους όσο και από μεμονωμένες οργανωμένες αποστολές.

Πανσερραϊκός ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 20 ώρες πριν

Υπ. Παιδείας για τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε ενώ περπατούσε η 10χρονη μαθήτρια

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Πρίγκιπας Άντριου: “Έφερε 40 ιερόδουλες σε τέσσερις μέρες σε πεντάστερο ξενοδοχείο της Ταϊλάνδης”

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Θύμα απάτης ο Λάκης Γαβαλάς: Με αυτό το μήνυμα ζητούσαν χρήματα από φίλους του – “Κάποιοι την πάτησαν”

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

ΗΑΕ: Με σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνι, ο ακριβότερος καφές στον κόσμο έφθασε στο Ντουμπάι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: Θα ενισχύσουμε και θα βελτιώσουμε περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

H Cardi B παραδέχεται ότι δεν έχει λουστεί για 3 μήνες και προκαλεί σοκ στα social