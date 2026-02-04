Υπόθεση δολοφονίας 27χρονου: Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις – Απειλητικά μηνύματα από τον πατέρα και κενά στη μαρτυρία της συντρόφου

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου άνδρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Κομβικά πρόσωπα στην εξέλιξη της έρευνας φέρονται να είναι τόσο η σύντροφός του όσο και ο πατέρας του, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι γνώριζε πως το παιδί του κινδύνευε.

Μαραθώνια κατάθεση της συντρόφου

Η σύντροφος του 27χρονου κατέθεσε επί περίπου έξι ώρες στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, περιγράφοντας τη ζωή και τις σχέσεις του θύματος. Σύμφωνα με τις αρχές, η νεαρή γυναίκα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο ενδέχεται να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση, καθώς έχουν εντοπιστεί κενά στις αναφορές της.

Όπως ανέφερε, ο 27χρονος είχε περιορισμένες επαφές με την οικογένειά του, με τις σχέσεις με τον πατέρα του να είναι ιδιαίτερα τεταμένες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, πατέρας και γιος είχαν συχνά διαφωνίες για περιουσιακά ζητήματα και κληρονομικά θέματα, κυρίως για ακίνητα που είχε κληρονομήσει ο 27χρονος από τον παππού του.

Απαγωγή και βασανισμός πριν τη δολοφονία

Η δολοφονία φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου 2026, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι η απαγωγή είχε πραγματοποιηθεί έξι ημέρες νωρίτερα, έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα. Ο 27χρονος κρατήθηκε από τους απαγωγείς του σε άγνωστη τοποθεσία, όπου φέρεται να βασανίστηκε, για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Απειλητικά ηχητικά μηνύματα και ψηφιακά πειστήρια

Νέα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν ότι ο πατέρας του 27χρονου φέρεται να είχε στείλει απειλητικά ηχητικά μηνύματα στον γιο του. Την ύπαρξη των μηνυμάτων αυτών φέρεται να έχουν καταθέσει συγγενικά πρόσωπα στις αρχές, ενώ αναμένεται να παραδοθούν επίσημα στην ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους το λάπτοπ και το τάμπλετ του θύματος, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

«Ο γιος μου είχε πει ότι κινδύνευε»

Ο πατέρας του 27χρονου αναμένεται να καταθέσει στις αρχές, ενώ σε δημόσιες δηλώσεις του έχει υποστηρίξει ότι ο γιος του του είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του. Μάλιστα, έχει κατηγορήσει τη μητέρα και τη σύντροφο του θύματος ότι γνωρίζουν περισσότερα από όσα λένε, καλώντας τες να μιλήσουν δημόσια.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι διαφωνίες τους αφορούσαν αποκλειστικά την κληρονομιά, τονίζοντας ότι και ο ίδιος είναι κληρονόμος και ότι ο 27χρονος λάμβανε εισοδήματα από ακίνητα που είχε κληρονομήσει.