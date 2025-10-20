Ξάνθη: Τον τσάκωσαν με πάνω από ένα κιλό ηρωίνης στο αυτοκίνητό του

Συνελήφθη χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, ένας άνδρας, ελληνικής καταγωγής, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει επίσης έναν άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό του, ο οποίος αναζητείται.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους ενός κιλού και 20,8 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες ηρωίνης, μικροποσότητα ηρωίνης που βρέθηκε στην οικία του συλληφθέντα και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.